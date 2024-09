En un receso de las grabaciones de Bake Off Argentina, la participante Andrea del Boca, una de las actrices de telenovelas más famosas del país, reveló que tuvo que hacer un “curso de besos” para besar mejor en las ficciones.

En diálogo con Verónica Lozano en Cortá por Lozano, la artista contó que fue a estudiar al Instituto de Lee Strasberg en Estados Unidos, donde le dieron varios tips para interpretar mejor las apasionadas escenas que en ese momento eran furor.

Andrea tomó un "curso de besos".

“Fui a un curso de besos. Yo había hecho Romeo y Julieta y, cuando lo hice, no me había enamorado nunca. Entonces, mi contradicción era cómo interpretar a Julieta, que es la enamorada por excelencia, si nunca conocí el amor”, contó en referencia a Romeo y Julieta, la romántica historia que le había tocado encarnar en ese momento.

ANDREA DEL BOCA REVELÓ LOS TIPS QUE LE DIERON EN EL CURSO DE BESOS PARA BESAR MEJOR

Andrea del Boca reveló cómo se da un buen beso en una novela.

“Los besos tienen que ser estéticos, no siempre son apasionados. Aparte, yo tengo mucha boca. Lo ideal es estar relajado, no ponerse tenso porque parecés duro, trabajar para la cámara y no tapar al compañero”, sentenció, experta.