El 9 de septiembre, Aptra llevará adelante la 52da edición de los premios Martín Fierro 2024 en el Hotel Hilton y Juliana “Furia” Scaglione, el personaje más explosivo de Gran Hermano 2023, brillará por su ausencia.

Al frente de Toda, el programa de stream que conduce con Alex Caniggia, Furia hizo un contundente descargo al respecto.

QUÉ DIJO FURIA TRAS NO SER CONVOCADA PARA REPRESENTAR A GRAN HERMANO EN LOS MARTÍN FIERRO

“No me llamaron, pero me dijeron que un montón de GH van a estar en la mesa”, comenzó diciendo Juliana.

“¿Van los caracoles?”, le preguntó Alex. Y Furia asintió, picante: “Van los caracoles a la mesa de Gran Hermano y la que se puso el programa al hombro fue Furia, pero a mí no me llamaron”.

“Me cargué al hombro Gran Hermano. Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí, y ellos también lo saben”, continuó la exjugadora, visiblemente indignada.

FURIA AFIRMÓ QUE ELLA ES LA REVELACIÓN DEL AÑO

“De mi parte, yo rescindí contrato en buenos términos. Pero o he sido invitada a la mesa ni tampoco he sido invitada al Martín Fierro de este 2024. Muchos esperaban que sea la Revelación del año. Soy la Revelación del año. Lo sé. Soy consciente de eso. He movido no solo la tele, también las redes sociales”, argumentó Furia.

Sosteniendo que es injusto que no vaya a la premiación, prosiguió: “De mi parte, éxitos en todo lo que emprenda Telefe, pero es una lástima. Yo tengo derecho a ir a buscar mi premio”.

“Lo que pasa es que yo tengo una repercusión muy grande en cuanto a mi perfil, a mi persona. Fui la más expuesta, la que se llevó más la fama. En lo positivo y lo negativo”, agregó.

“Muchos dicen que si no hubiese existido Furia, tampoco hubiese habido esta repercusión. Por eso yo me denomino ‘Revolución’, o referente. Creo que me merezco la Revolución del año. Soy yo. No importa que no me den el Martín Fierro, ya me lo gané. Y me gané el amor del pueblo. Eso no se paga con nada”, concluyó Juliana “Furia” Scaglione, sin disimular la bronca por no ser escogida para representar Gran Hermano 2023.

QUÉ INTEGRANTES DE GRAN HERMANO 2023 IRÁN A LOS MARTÍN FIERRO

Según informó Laura Ubfal, los ex Gran Hermano 2023 que asistirán a la ceremonia de los Martín Fierro serán Bautista Mascia, el ganador del reality, y los dos finalistas: Emma Vich y Nicolás Grosman.

También serán de la velada, Rosina Beltrán, Virginia Demo, Martín Ku, Lisandro Navarro y Denisse González.