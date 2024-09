A casi dos meses de la final de Gran Hermano 2023, Mauro Dalessio contó que Juliana “Furia” Scaglione intentó recuperar la relación amorosa que tuvieron adentro del reality cuando ambos fueron eliminados del juego.

Convencido de la decisión que tomó en mayo, tras poner un pie en la calle, el ex GH sostuvo que no existe posibilidad alguna de volver a tener un vínculo afectivo con Furia.

En su paso por Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González en Ciudad Magazine, Dalessio reveló que, tiempo atrás, Juliano lo llamó para arreglar las cosas, pero su negativa fue indeclinable.

MAURO DALESSIO DIO DETALLES DEL LLAMADO DE FURIA PARA RECONCILIARSE

Yuyito González: -¿La extrañás a Furia?

Mauro Dalessio: -¡No! Nada.

Yuyito González: -Nos quedó claro.

Mauro Dalessio: -Lo nuestro fue una cuestión de contención adentro de la casa. La realidad es que nunca fuimos nada.

Yuyito González: -¿No se hablan?

Mauro Dalessio: -No.

Nai Awada: -Ella fue muy violenta con él.

Mauro Dalessio: -Sí, sí. Ella me habló un par de veces...

Facundo Ventura: -¿Te habló?

Mauro Dalessio: -Sí, me habló un par de veces. Me quiso mandar una carta documento.

Yuyito González: -Vino acá y a mí me cae bárbaro. Vos también me caés bárbaro.

Mauro Dalessio: -Tiene días...

Nai Awada: -Hay que saber llevarla...

Mauro Dalessio: -Si la hicieron sentir cómoda, muy bien por ustedes.

Facundo Ventura: -¿Te habló solamente por la carta documento o en algún momento quiso reconstruir la relación que tuvieron adentro de la casa?

Nai Awada: -Para mí quedó enamorada.

Mauro Dalessio: -Sí, sí, quiso.

Nai Awada: -Para mí quedó re enamorada y no pudo soltar.

Mauro Dalessio: -En un momento me habló para que vaya a la casa, para arreglar las cosas. Yo le dije: “No estoy para esa”. Me empezó a llamar, a llamar y a llamar. Le dije: “No te voy a atender”. Pero me seguía llamando. Y le dije: “Te llamo yo después”. No la llamé nunca. A los tres días me mandó un mensaje diciéndome: “Si seguís hablando de mí te voy a mandar una carta documento”. No le abrí nunca el mensaje.

