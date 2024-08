Mauro Dalessio sorprendió en su visita a Socios del Espectáculo al hacerle un reconocimiento a Juliana ‘Furia’ Scaglione sobre su paso por Gran Hermano edición 2023.

“La realidad es que la tipa hizo el 80% del reality, fue la que más dio por afano total, es como una ganadora moral pero no ganó”, dijo el mediático sobre su ex en el programa matutino de eltrece.

Sin embargo, Mauro recordó lo difícil que fue convivir con ella: “Era mucho más difícil convivir con ella de lo que se vio, te levantabas y escuchabas ‘arriba furiosos’, yo encima estaba al lado y decía ‘¿en dónde me metí?’”.

EL NOTERO DE SOCIOS DEL ESPECTÁCULO ACUSÓ A FURIA DE MALTRATO

Rodrigo Bar, el notero de Socios del Espectáculo, denunció en sus redes sociales a la ex Gran Hermano: “Fui maltratado por Furia después de hacerle una nota, ella dijo que habíamos inventado todo así que voy a contar la verdad”.

“Me empezó a decir de todo, literalmente como la veían en el reality. De esa forma me atacó durante 20 minutos. Primero me pidió que borre la nota”, relató.

Furia y el notero de Socios del Espectáculo, Rodrigo Bar

Así, detalló cómo fue el cruce: “Le quise explicar que no podía hacerlo porque la persona que la había grabado ya se había ido, pero ella no lo quería entender”.

“Por si quedaba alguna duda después me dijo p... malo, que era un chimentero de m... y después empezó a amenazarme”, dijo Rodri.

