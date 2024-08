Juliana “Furia” Scaglione aterrizó en Montevideo, Uruguay, para formar parte de un evento solidario, en el que protagonizó un escándalo por haberse negado, de la peor manera, a charlar con algunos periodistas.

Sorprendidos e indignados por el trato de la exparticipante de Gran Hermano 2023 a la prensa, la Asociación de Periodistas de Uruguay la declaró “persona no grata”. Si bien lo hicieron de manera informal, le solicitaron al presidente Luis Lacalle Pou que tomara cartas en el asunto para darle un marco legal a su petición.

Los comunicadores uruguayos acusan a Furia de haberlos maltratado en un evento solidario.

“Los comunicadores uruguayos van a fondo y además de iniciar acciones legales por maltrato contra Juliana, también hicieron una fuerte carta abierta que tengo en mi poder para leerles”, adelantó Juan Etchegoyen en Mitre Live antes de dar a conocer el comunicado de la prensa de Uruguay.

LA FUERTE CARTA ABIERTA DE LOS PERIODISTAS URUGUAYOS CONTRA FURIA

“A raíz de los hechos de público conocimiento, los comunicadores uruguayos queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Juliana ‘Furia’ Scaglione, la ex articipante del reality show Gran Hermano en Argentina que ha maltratado a los colegas que integran este espacio desde el que nos expresamos fervientemente...”.

“No vamos a tolerar más agravios, amenazas y actitudes violentas de esta persona ni de ningún famoso que al hacer nuestro trabajo nos responda salvajemente como lo hizo esta mujer hace unos días...”.

“Luis Lacalle Pou, exigimos que Juliana Scaglione sea declarada persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestros compañeros, más allá de la decisión de Presidencia, nosotros como comunicadores alzamos la voz: Juliana acá no sos bienvenida, te declaramos persona no grata y queremos que lo tengas claro...”.

Furia fue declarada "persona no grata" por la prensa uruguaya.

“Creemos que debemos tomar medidas para que esto no vuelva a suceder y que nuestra profesión no se vea más afectada por estos hechos que no pueden volver a ocurrir...”.

“Para finalizar este escrito, queremos agradecer a todas las personas que en los últimos días nos han manifestado su apoyo incondicional después del terrible episodio que vivimos que genera mucho malestar para los que defendemos la democracia”, expresa el comunicado de los periodistas uruguayos contra Juliana “Furia” Scaglione.