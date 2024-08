Luego de haber hablado del escándalo que se desató tras la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández, Sandra Borghi hizo un fuerte descargo por las críticas que recibió por cómo trató el tema y en Socios del Espectáculo analizaron sus palabras en vivo.

“Sandra Borghi también tuvo que salir a defenderse porque la han matado el fin de semana. Dicen que la cuida, especialmente, a Fabiola porque le hizo un documental”, adelantó Rodrigo Lussich en el programa que conduce junto a Adrián Pallares por eltrece.

Luego reprodujo las líneas que la conductora de Mediodía noticias plasmó en varios posteos que compartió en Instagram Stories: “Dice, ‘tal vez no todos sepan lo que es tener una pasión en esta vida. Tal vez nunca sentiste el hermoso cansancio de haber pasado 48 horas trabajando sin dormir. Tal vez nunca pasaste por la ambigüedad de sentir miedo y adrenalina al mismo tiempo. O tal vez nunca te tuviste que debatir entre la primicia o respetar la palabra de honor dada para preservar la salud y hasta la vida de una persona’”, leyó.

Foto: Captura de Instagram (@sandraborghiok) Por: Fabiana Lopez

“‘Hoy me veo obligada a hacer este posteo por varios motivos, pero el principal es porque involucraron a mi familia. Y mi límite en la vida (los que me conocen, lo saben muy bien) es mi familia. En las últimas horas se publicaron fake news que mencionan, no solo cuestiones que no son ciertas, sino que involucran a mi marido Fernando Cassanello’”, siguió.

Y añadió: “‘Quiero decir que hace mucho tiempo que vengo trabajando en el caso Fabiola Yáñez, que tuve la fortuna de ser una mujer (sea quien fuese) confiara en mí y me contara su secreto mejor guardado y más temido, que se abriera, que lo suelte y que, de alguna manera, empiece a pedir ayuda’”

“‘Lo que pasó después es de público conocimiento. ¿A quién le dio finalmente la nota? Es anecdótico. ¿Qué hicieron los medios con la noticia? Es tema de cada medio. Yo solo sé que obré de buena fe, que la respeté como ella se merecía por haber confiado en mí, que la cuidé como lo haría con cualquier mujer que se abriera a contarme su dolor, que la abracé porque lo sentí y que luego callé hasta que ella sintiera que era el momento de denunciar’”, prosiguió, en palabras de Sandra.

Los conductores abrieron Mediodía Noticias. Por: eltrece

“‘La historia se contará en Tribunales, los periodistas solo somos relatores circunstanciales de la realidad. Deseo de todo corazón que se haga Justicia y que pague quien tenga que pagar. Por ella, por su hijo y por todas las mujeres que son víctimas de violencia de género y que todavía no se animan a hablar’”, remarcó.

Y cerró: “‘Ojalá este caso sirva de faro, que arroje luz a la incontable cantidad de víctimas secretas, ocultas, silenciadas, canceladas, que lamentablemente hay en nuestro país. Dicho esto, quiero aclarar que no hice ningún documental. No hice ni siquiera la nota en cámara con ella. No era mi amiga, ni lo es. No grabé nada secreto, ni fui parte de ninguna estrategia. Solo hice mi trabajo como lo hago desde hace 25 años, con la misma pasión de siempre y con la frente bien alta’”.

Para denuncias por violencia de género, llamá a la línea 144.

QUÉ DICEN LOS GESTOS DE FABIOLA YÁÑEZ EN SU ENTREVISTA SOBRE ALBERTO FERNÁNDEZ

Luego de que Fabiola Yáñez rompiera el silencio en una nota que dio para Infobae después de las fuertes fotos que salieron a la luz donde se la ve con moretones y la denuncia al expresidente (y padre de su hijo, Francisco) Alberto Fernández, Hugo Lescano analizó sus gestos en Mañanísima.

“Fabiola tiene las manos relajadas y es muy difícil, si vos tenés algo para decir, que no es exactamente lo que sucedió, que tus manos estén relajadas. Ese es un gran indicador. Después se la ve con la mano en el cuello. ¿Qué significa? Lo hemos explicado en algunos programas, que hay códigos referidos a la protección del cuello”, comenzó diciendo Lescano en el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

“A veces podemos hacer el gesto de taparnos, levantarnos el cuello. Los hombres suelen acomodarse la corbata cuando están nerviosos, cuando hay estrés. Nos protegemos el cuello, especialmente si sentimos que lo que está sucediendo o lo que nos dicen es una amenaza”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

“Yo la veo cómoda en el reportaje. Veamos la mano de ella. Lo que hacemos es tomar una mano con la otra, y es lo que sería un auto acompañamiento. Si nos sentimos vulnerables, nos tomamos nosotros de la mano”, siguió.

Y cerró, contundente: “Y, además, ella justo habla sobre el pedido de ayuda. Dice ‘yo pedí ayuda’ con su mano apretada. Si ustedes ven ese gesto, con el gesto que aparece en sus ojos, se llama unidad de acción número 5. Miren. No levanto las cejas, levanto los párpados. Que, en algún caso, queda el iris en el medio del ojo y se ve la esclerótica blanca. Es una característica del miedo. Fabiola tiene miedo en este reportaje. Especialmente cuando habla de cuestiones puntuales sobre la denuncia”.

Para denuncias por violencia de género, llamá a la línea 144.