Yanina Latorre volvió el jueves de vacaciones y a los pocos minutos de sentarse en su disputado sillón de LAM pudo ver el polémico video Tamara Pettinato tomando cerveza con Alberto Fernández en el despacho presidencial de la casa Rosada .

La panelista se despachó a gusto contra la mediática y la siguió en su propio ciclo radial, en El observador, y también en sus redes sociales, donde convocó a Lali Espósito a opinar sobre el tema. “¿Y Lali en qué anda?”, escribió junto a una foto de Pedro Rosemblat junto al expresidente.

El tweet de Yanna Latorre sobre Lali Espósito

A raíz de este tweet, y de otros retweets de usuarios recordándole a Lali el “Que peligroso, que triste”, los fans de Lali desempolvaron un video video de LAM en el que ella cuenta cómo fue su encuentro con el ex mandatario en la Casa Rosada y cómo defendía su posición.

“Yo no fui a la casa (Olivos), yo fui a un tecito que me invitó Alberto, a un evento, pero soy tan grosa que no por eso lo defiendo”, le dijo en un móvil con De Brito. “Pero te sacaste foto en la chimenea con él abrazada”, le reprochó su jefe al aire.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE SU ENCUENTRO CON ALBERETO FERNÁNDEZ EN LA CASA ROSADA

“Fui por invitación de Nara Ferragut. Lo conozco a Alberto de cuando trabajaba con Jorge Lanata en la radio. Me parece genial para el laburo poder recorrer el lugar. Nunca había ido a la Casa Rosada, y eso que conozco a Mauricio Macri desde hace años, pero él nunca me invitó”, se justificó Latorre.

“Él había venido a la mesa como invitado cuando todavía estaba despegado del kirchnerismo. Mis compañeros en ese entonces le dijeron de todo, pero yo me puse a defenderlo. De ahí nos quedó buena onda. Cuando me vio me dijo: ‘Soy yaninista’. Vieron además que él es medio loco, lo digo con respeto, y antes insultaba en Twitter como hago yo”, dijo en esa oportunidad, empatizando con Fernández.

Yanina Latorre con Alberto Fernández (Foto: captura Twitter/@elejercitodelam)

Finalmente, sentención: “Alberto no es kirchnerista. Una cosa es ser peronista o justicialista, y otra kirchnerista. Me dicen vendida, K, caca, vomitiva, yo solo saludé al presidente de todos los argentinos”.

Otro de los videos viralizados, la muestra discutiendo con Marcela Feudale en LAM en febrero, en un cruce en el que la exlocutora de Marcelo Tinelli le espeta: “Vos le decías a Alberto ‘Alberso’ y sin embargo lo llamabas por teléfono para pedirle favores”.

