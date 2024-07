Catherine Fulop habló sincera en una nota con LAM sobre su relación con Gabriela Sabatini, la hermana de su marido Ova, a días del casamiento de Oriana y Paulo Dybala.

“¿Quién dijo que no venía? Ella está re invitada, seguramente va a estar. Con mi cuñada la mejor siempre, ella siempre fue súper reservada”, dijo la actriz.

“Sorprende que no la confirmes”, le comentó el cronista y ella remarcó: “No sé quién confirmó y quién no, yo no leí la lista de invitados, de esto se encarga Claudia Villafañe, ella es la que sabe”.

Catherine Fulop habló con LAM.

“¿Vos no hablaste con Gaby en este tiempo?”, insistió Santiago Sposato y Cathy contestó: “Yo nunca hablé con Gaby en toda mi vida, tengo 30 años con mi marido”.

Al final, aclaró: ”Yo no soy su amiga de llamarla todos los días, soy su cuñada y la amo, es una bellísima persona. El sábado veré si viene, me imagino que vendrá”.

CATHERINE FULOP EXPLICÓ EL MAL ENTENDIDO DE LAS REDES SOCIALES CON GABY SABATINI

En el ida y vuelta con el programa de Ángel de Brito, Catherine Fulop explicó el malentendido de las redes sociales con su cuñada, Gaby Sabatini.

“Ni si quiera la seguías en Instagram”, le comentó el movilero y la actriz contestó: “Eso no sé, fue un error, ahora creo que sí la sigo, a ella nunca le gustó la exposición y nosotros la queremos así”.

