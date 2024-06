Estefanía Berardi sacó a relucir el fragmento de una entrevista que Oriana Sabatini le dio a Ángel de Brito en LAM en la que habló a fondo sobre su relación con Paulo Dybala.

La cantante, que está a pocos días de casarte con el futbolista, había contado cómo reaccionaría si se enterara de que su futuro esposo le fue infiel.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, muy cerca de su casamiento.

Contundente, admitió que no le molestaría que se lo contaran, estaría agradecida por el gesto, siempre y cuando lo hicieran con pruebas.

ASÍ REACCIONÓ ORIANA SABATINI ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE PAULO DYBALA LE SEA INFIEL

“Si mi novio me caga y alguien quiere venir a avisarme, buenísimo, pero que venga con pruebas, porque si no las tenés sos un choto”, dijo.

“No querés hacer un bien... Es para joder. No es la muerte de nadie que mi novio me sea infiel, la gente se hace una película en la cabeza... Es feo que te digan ‘sos una cornuda consciente’ pero para mí no es grave. Lo peor que puede pasar es separarnos y ya está”, sentenció.