Contenta por los preparativos de su boda con Paulo Dybala, instalada temporalmente en Argentina, Oriana Sabatini visitó LAM y no le dio la espalda a la pregunta de Ángel de Brito sobre el distanciamiento entre su papá, Ova Sabatini, y su hermana, Gabriela Sabatini.

“A ver, a mi papá se le murieron los dos padres y creo que, también, cuando hay un cambio tan grande en una familia, como la pérdida de dos padres, dos abuelos, se reacomoda todo. Y no es que se reacomodó mal, pero simplemente no nos vemos tanto como nos veíamos”, aclaró la cantante.

Osvaldo y Gabriela Sabatini

Acto seguido, además de remarcar que Gabriela está invitada a su boda, hizo una contundente aclaración. “Antes, como estaban mis abuelos, teníamos un lugar de encuentro. Es el paso de la vida y pasa en todas las familias. No quiere decir que haya pasado algo malo”, sentenció sobre los rumores de pelea entre los hermanos que se intensificaron tras la muerte de Beatriz Garófalo en 2021, madre de los Sabatini.

POR QUÉ SE DISTANCIARON OSVALDO Y GABRIELA SABATINI

El panelista Diego Esteves señaló que “la distancia física que tiene Gabriela Sabatini, que vive (…) más en Europa que en la Argentina” fue uno de los factores de fractura en la relación de los hermanos porque Ova “estaba muy cerca, más cerca que ella” de Betty junto con su esposa Catherine Fulop, que se hacía cargo de atenderla como si fuera su propia madre, al punto de que se la llevó a vivir con ellos en sus últimos meses de vida.

Esteves resaltó que Ova y Gabriela “no se ponen de acuerdo” en la sucesión de un departamento en el barrio de Recoleta que “es lo único que dejó” Beatriz. “Habría alguna cuenta, pero no está declarada y no sería un importe significativo”, agregó.

Sin embargo, el inmueble, según Esteves, “tiene una ejecución de AFIP por una deuda de casi 3 millones de pesos” y que “la falta de diálogo hace con que este conflicto no se pueda solucionar” ya que la extenista no se ha presentado en los dos años que pasaron desde que se inició el trámite.