Mientras Oriana Sabatini organiza con Claudia Villafañe su boda con Paulo Dybala, en el corazón de la familia Sabatini se vive una tensa situación hace años entre su papá Osvaldo y su tía Gabriela en la que también está involucrada Catherine Fulop.

En A la tarde revelaron que los hermanos mantienen un distanciamiento familiar por la herencia que dejó su mamá, Beatriz Garófalo, al morir durante la pandemia y que eso podría acarrear la ausencia de la extenista en la boda de su sobrina el próximo 20 de julio.

El panelista Diego Esteves hizo foto en este conflicto con el documento de la sucesión que se presentó en 2020 y que al día de hoy es objeto de disputa en la mano. “Recordemos, Betty fallece de COVID en ese año, cuatro años antes había fallecido su padre, y quien presenta la sucesión justamente es Ova”, recordó el panelista.

Oriana Sabatini y su tía Gabriela

Leé más:

Graciela Alfano habló de un trío con Ova Sabatini y Catherine Fulop: qué dijo la actriz venezolana

POR QUÉ HAY TENSIÓN ENTRE OVA Y GABRIELA SABATINI A RAÍZ DE LA SUCESIÓN DE SUS PADRES

Esteves contó que “En uno de sus apartados (el documento) aclara que la otra heredera es Gabriela Beatriz Sabatini, quien no suscribe el presente por encontrarse fuera del país, pero que oportunamente se presentará en autos, con el objeto de acervar sus derechos”.

Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop

En este sentido, el panelista señaló que “la distancia física que tiene Gabriela Sabatini, que vive (…) más en Europa que en la Argentina” fue uno de los factores de fractura en la relación de los hermanos porque Ova “estaba muy cerca, más cerca que ella” de Betty junto con su esposa Catherine Fulop, que se hacía cargo de atenderla como si fuera su propia madre, al punto de que se la llevó a vivir con ellos en sus últimos meses de vida.

Esteves resaltó que Ova y Gabriela “no se ponen de acuerdo” en la sucesión de un departamento en el barrio de Recoleta que “es lo único que dejó” Beatriz. “Habría alguna cuenta, pero no está declarada y no sería un importe significativo”, agregó.

Ova Sabatini y Gabriela Sabatini

Sin embargo, el inmueble, según Esteves, “tiene una ejecución de AFIP por una deuda de casi 3 millones de pesos” y que “la falta de diálogo hace con que este conflicto no se pueda solucionar” ya que la extenista no se ha presentado en los dos años que pasaron desde que se inició el trámite.

Leé más:

¡Merecido reconocimiento! Gabriela Sabatini, rodeada de familia y amor al ser declarada ciudadana ilustre porteña