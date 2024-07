La esperada boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala ha sido sacudida por la noticia de una notable ausencia. Gaby Sabatini, tía de la cantante, no asistirá al evento, según información revelada por el programa “LAM” de Ángel de Brito.

La ausencia de la destacada deportista ha destapado una presunta interna familiar que ha generado especulaciones y comentarios en el ámbito mediático.

“Confirmado que no va. Ninguno dice nada demasiado profundo, pero en ese titubeo es todo raro”, afirmó Latorre sobre la ausencia de Gabriela Sabatini en el casamiento del sábado 20 de julio.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini. (Foto: EFE).

POR QUÉ GABY SABATINI NO IRÁ A LA BODA DE ORIANA SABATINI Y PAULO DYBALA

Yanina Latorre agregó que Oriana Sabatini, hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, se encuentra en una posición incómoda debido a su cercanía con su tía Gaby.

“Oriana, pobrecita, es la víctima, porque ella es cercana a la tía. La parte de Sabatini de Argentina no quiere a la pareja de Gaby, están hace mil años, porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra”, señaló.

Oriana Sabatini, Catherine Fulop y Ova Sabatini.

El conflicto se habría intensificado tras la muerte de la madre de Gaby y Ova, cuando surgieron desacuerdos sobre los recuerdos familiares.

ASÍ SE ENTERÓ ORIANA SABATINI DE LA AUSENCIA DE SU TÍA GABY SABATINI

“El entorno de ella me contó que le empezó a molestar cómo pagaba todo y cuando murió la mamá fue al departamento a ver qué se hacía con los recuerdos y no encontró las cosas, ahí se pudrió todo”.

Oriana Sabatini / Fuente: Instagram @orianasabatini

Además, Latorre mencionó que los amigos de Gaby Sabatini no ven con buenos ojos a la familia de Cathy y Ova, padres de Oriana. “Los amigos de Gaby no quieren al clan Cathy/Ova. La boda la organiza Claudia Villafañe, que tiene un contrato de confidencialidad total, no trascendió nada”.

Claudia Villafañe / Fuente: Instagram

Finalmente, Yanina Latorre reveló cómo se enteraron de la ausencia de Gaby Sabatini en la boda: “¿Sabés como se enteran que Gaby no va al casamiento? La wedding planner la llamó y le dijo ‘no asisto’. Ese es el diálogo familiar. Entre Cathy y Ova pasa algo con Gaby, esto es opinión”.

