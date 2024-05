Ansiosos por su boda, que se celebrará en julio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala le contaron a la madre de ella, Catherine Fulop, cómo avanza la organización de la celebración con Claudia Villafañe.

Acto seguido, Cathy admitió en diálogo con Cortá por Lozano que está indignada porque la pareja no quiere llevar adelante uno de los típicos momentos que suelen vivirse en los casamientos.

“¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”.

“¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, exclamó la actriz, entre risas, remarcando una y otra vez que le encantaría ver un clip que resuma la historia de amor de su hija y su yerno.

¿QUÉ OTRAS EXIGENCIAS IMPUSIERON ORIANA SABATINI Y PAULO DYBALA?

Otra de las medidas impuestas es la prohibición del uso de celulares durante la fiesta.

“En su tarjeta lo dicen, que no se preocupen porque todos los momentos van a ser capturados. Ellos van a compartir sus fotos, es para que no se los pierdan y estén diciendo ‘ay, vamos a tomarnos esta foto’”, aclaró la actriz, de acuerdo con esta medida.

Y cerró revelando el pedido especial que le hizo su hija. “Me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, ni baile en los parlantes, si no se van a asustar”, cerró, divertida.