Bautista Mascia sorprendió a su flamante novia, Denisse González, con la definición en vivo que hizo sobre su belleza.

El ganador de Gran Hermano 2023 primero confesó abiertamente que se enamoró de su compañera, pero hizo ruido con sus posteriores palabras en All Access.

“Para mí Denisse es hermosa, pero es como exótica. Me parece que tiene una cara muy exótica”, dijo Bautista en el stream que comanda La Tora y Nacho Castañares.

Atenta al uruguayo, Denisse le retrucó, seria: “Yo sigo sin entender esa palabra”. Y Mascia le contestó: “Es un linda, diferente, con algo particular”.

COTI ROMERO LE DIJO A BAUTISTA MASCIA LO QUE SINTIÓ POR ÉL EN GRAN HERMANO

Felizmente en pareja con Nacho Castañares, Coti Romero fue consultada por sus sentimientos por Bautista Mascia, cuando lo conoció en la casa de Gran Hermano 2023, y les puso el pecho a las preguntas. Incluso, teniendo a Denisse González a su lado.

“Cuando entré a la casa lo dije, que me parecía muy inteligente. Él era el que más me escuchaba. Además del Chino, obvio”, dijo la correntina en Cortá por Lozano.

“Siempre dije que me parecía muy inteligente y que supo utilizar todo a su favor. Supo callarse cuando había que callarse, supo jugar cuando había que jugar. Me parece que lo hizo todo bien”, argumentó Coti.

“Vos lo habías marcado”, le recordó Vero Lozano. Y Vicky Xipolitakis acotó: “Por eso se puso el pañuelo”. “Ah, porque es la viuda”, le contestó la conductora, con picardía.

Y Bautista agregó: “Yo escuché algunas cosas por la casa, pero no quise involucrarme mucho”.

“Ella dijo que fue algo que no eligió sentir”, le contextualizó Sol Pérez. Y Costa puntualizó: “Dijo que se había enamorado”.

Luego de hacer que no con el dedo, Coti le contó por primera vez a Bautista lo que sintió por él cuando ingresó a GH 2023: “No, me había llamado la atención. Hasta que salí y lo conocí a Nacho. ¡Estoy con Nacho!”.

