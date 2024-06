Tal como lo había adelantado Santiago del Moro, este jueves se vivió una de las noches más emotivas desde que comenzó Gran Hermano 2023 luego de que se celebraran tres bodas en la casa: la de Florencia Regidor con Nico Grosman, Denisse González con Bautista Mascia y Emma Vich con Darío Martínez Corti.

Con Ariel Ansaldo como reverendo y Lucila “La Tora” Villar como testigo, Flor y Nico se casaron: “Florcita. Siento muchas cuando te veo acá de vuelta. Pasamos muchas cosas, estuviste siempre y te quiero agradecer. Estoy muy contento de que estemos acá, ahora y gracias por todo lo que hiciste y hacés por mí. Por eso quiero decirte que te amo y me quiero casar con vos”, dijo el joven.

Foto: Captura (Telefe)

Por su parte, Florencia agregó: “Estoy muy feliz de estar acá. Ni bien entré, te vi y me gustaste y nunca pensé que iba a ser tan difícil tener una relación con vos. Me gusta todo de vos, la manera que tenés de llevarte con la gente, lo sincero, sos una persona hermosa. Llegaste a la final. Disfrutá de estos últimos días que te quedan. Ya ganaste. También te amo y me quiero casar con vos”.

Más tarde, fue el turno de Darío y Emma, quienes recibieron la bendición de Juli Poggio. “¿Qué decirte Emma, mi amor? Yo tenía dos opciones. Una era quedarme, o irme corriendo. Por supuesto, elegí la segunda que es irme corriendo hacia tus brazos”, expresó Martínez Corti. Y el estilista le devolvió el gesto: “Gracias Darío por tus palabras de apoyo en este último tiempo. Me encantó conocerte y afuera nos vamos a conocer mejor”.

Foto: Captura (Telefe)

Por último, Baustista y Denisse sellaron su amor, con Nacho Castañares como testigo. “Me enamoré de él cuando agarró la guitarra”, se había confesado ella. Y Bauti no ocultó su emoción al verla a Denisse después de más de tres meses separados.

¡Qué viva el amor en Gran Hermano 2023!

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FURIA VOVLERÍA A GRAN HERMANO 2023 PARA CASARSE CON SU VERDADERO AMOR DEL REALITY

A pesar de haber quedado eliminada de Gran Hermano 2023, la exparticipante Juliana “Furia” Scaglione sigue siendo protagonista del programa fuera de la casa.

En este contexto, se supo que podría reingresar al reality para casarse con su verdadero amor. Y no, no se trata de Mauro Dalessio, de quien se separó en los peores términos.

Furia y Licha, un shippeo que conquistó a los televidentes de Gran Hermano 2023. (Foto: Captura de Telefe)

La exparticipante entraría a la casa para casarse de mentiritas con Lisandro “Licha” Navarro, de quien ella gusta desde el primer día que comenzó el reality.