Por más que Denisse González estaba enamorada de Bautista Mascia, la duda sobre si el romance continuaría una vez afuera de Gran Hermano 2023 la invadía.

Sin embargo, el amor fue más fuerte y la modelo habló con Ciudad sobre su reencuentro con el ganador del reality de Telefe, después de haber sido eliminada dos veces como parte de la estrategia fallida de Furia contra el grupo de los Bro. que conformaban Bautista, Nicolás Grosman y Martín Ku.

-¿Cómo te sentís después que Bauti se consagró campeón de GH?

-¡Feliz! Me pone contenta por él. Es una gran persona y se lo recontra merece porque estar en esa casa no es fácil.

Los "bro" de Gran Hermano 2023.

-¿Y qué te pasó a nivel sentimental?

-Verlo de nuevo me hizo sentir cosas que antes no me pasaban, cosas hermosas. ¡Lo amo!

-Después de tu reclamo en chiste, Bautista te dijo que te amaba en vivo en Cortá por Lozano. No solo que se reivindicó sino que vale doble, ¿no?

-La verdad que sí, esa declaración de amor vale doble... Fue hermoso.

Denisse González y Bautista Mascia de Gran Hermano 2023.

-¿Te imaginás viviendo con Bautista en Uruguay?

-Me imagino viviendo allá y acá, juntos y separados se vienen cosas nuevas. Vamos a experimentar lo que sea necesario para estar felices.

Bautista Mascia le declaró su amor a Denisse González en vivo.

CÓMO IMAGINA SU FUTURO DENISSE GONZÁLEZ TRAS GRAN HERMANO

-¿Cómo te gustaría aprovechar este momento único de fama?

-Quiero ser modelo y streamer. Además, me gusta el baile. Ya empecé y es algo que me hace muy bien. También me gusta todo lo que es teatro y canto.

Denisse González de Gran Hermano 2023.

-¿Te ves como corista o bailarina en algunos de los videoclips que vaya a hacer Bauti con su grupo?

-Sí, obvio. ¿Por qué no? ¡Sería algo divertido!

DENISSE ANALIZÓ EL ROL DE FURIA Y LOS BRO EN GRAN HERMANO

-¿Creés que se le acabó la magia a Furia para dirigir los votos a favor de Emmanuel Vich, como pasó con cuando ordenó que eliminen a Bauti?

-No. Ella tiene su fandom y siempre la van a apoyar. El que estaba en la placa era otro, por eso siento que los números obviamente iban a ser distintos.

-¿Te gustó compartir el reencuentro con Bauti con los Bro?

-Yo fui parte de ese grupo así que estoy orgullosa de lo que significa.