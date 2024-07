Luego del fuerte descargo que hizo donde compartió su profunda angustia tras ser dada de baja de los programas de Gran Hermano, Catalina Gorostidi apuntó sin filtro contra la analista del reality de Telefe y periodista, Laura Ubfal.

“Yo siempre le tuve mucho respeto porque sé lo que es en la televisión ella, sé los años que tiene de tele, pero la verdad es que ya me rompí las pelotas porque siempre que me venían a hablar de ella, cuando ella tiraba algún tuit contra mí o diciendo algo malo sobre mí, yo siempre evitaba decirle algo porque la respetaba”, comenzó diciendo Cata.

Catalina Gorostidi de Gran Hermano. Foto: Web

“Y la verdad es que ya me hinché las pelotas y un montón de veces le dije que, si me tenía que decir algo, me lo diga. Ella tiene mi número de teléfono, estoy podrida de que justifique lo injustificable”, agregó.

Y cerró, picante: “Ella habla de feminismo y un montón de cosas y es la primera en ser la más machista de todo ese grupo. Me parece impresentable lo que hizo este año en Gran Hermano. Es una panelista y una periodista increíble y lo que hizo con Gran Hermano para mí se quemó de una forma asquerosa”.

Laura Ubfal.

EL POLÉMICO MOTIVO POR EL QUE CATALINA GOROSTIDI FALTÓ A LA GALA DE GRAN HERMANO 2023

Fiel usuaria de las redes sociales, Catalina Gorostidi comparte todas sus opiniones y sensaciones sobre los participantes de Gran Hermano 2023 y no duda en interactuar con sus seguidores. Esta no fue la excepción.

La exparticipante del reality de Telefe optó por no asistir a las última gala de eliminación y recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para dar a conocer los motivos de su decisión: “Buenas noches. ¡Hoy, claramente NO voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o mis compañeros, mi presencia no estará!”, escribió la joven tajante.

“Mañana, en el debate, sí (voy a estar)”, agregó, dejando en claro su deseo de que Darío Martínez Corti sea el próximo eliminado (lo cual, más tarde se le cumplió) y de que Bautista Mascia llegue a la gran final.