Si bien solían ser buenas amigas y compañeras de trabajo en El observador, la buena onda entre Yanina Latorre y Marina Calabró se terminó y la panelista de LAM se descargó con todo tras una ninguneada de la ex de Rolando Barbano.

Todo comenzó cuando Marinacontó en la radio que iba a ser reemplazada por Tartu en Lanata sin filtro escudándose en que Yanina ya lo había contado en LAM, mientras que Barbanola calificaba como “vocera de Radio Mitre o de Augusto Tartúfoli”.

Yanina Latorre y Marina Calabró / Foto Instagram

Ángel le recalcó a Yanina en LAM que ambos “la ningunearon y la desmerecieron un poquito”. “Todo lo que me entero de ella siempre y me miente en la cara (…). Es mi compañera de trabajo y no la cag… nunca”, comenzó Yanina.

Leé más:

Rolando Barbano respondió si estuvo enamorado de Marina Calabró tras la sorpresiva separación

YANINA LATORRE EXPLOTÓ CONTRA MARINA CALABRÓ POR NINGUNEARLA EN VIVO EN LA RADIO

“Ubíquense los dos porque están haciendo el ridículo en los medios todo este tiempo y hemos sido más que buenos con los dos por aprecio profesional y también por cariño mío con Marina”, advirtió De Brito.

Foto: Instagram

“No soy vocera de nadie. Di una data, una primicia que no sabía ella. Vos sabés bien que nadie sabía lo de Tartu”, protestó Yanina. “Es como que yo le diga a Barbano que es vocero del fiscal o de Burlando que le dan las primicias policiales o del caso”, ejemplificó De Brito.

Leé más:

Tajante postura de Rolando Barbano al hablar de la posibilidad de reconciliarse con Marina Calabró

POR QUÉ YANINA LATORRE CALIFICÓ DE “ZORRA” A MARINA CALABRÓ

“Cuando ella renuncia voy y averiguo. Yo tengo fuentes porque laburé con Jorge Lanata mucho tiempo.Pregunté quién la reemplaza y estaba al reemplazo. Ella no lo sabía (…) porque lo dije como primicia”, dijo, y aseguró que sabe “cosas de ella y Barbano que no va a contar nunca”.

Foto: Web

“Ella confió en mí, sabe que no la voy a vender nunca. Y un día empecé a ver que me mentía un montón en la cara, pero fuera del aire. Y después a los tres días me daba otra versión por lo que había salido en los medios”, dijo, y explotó segundos después: “todo a lo zorra, ¿viste? Y a mí las zorras no me gustan. Le perdí la confianza”, cerró.

Leé más:

Qué dijeron las cartas del tarot sobre la tristeza de Rolando Barbano por la renuncia de Marina Calabró

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.