En medio de la conmoción que despertó el caso de Loan Danielo Peña, el niño de 5 años que desapareció hace 14 días en la localidad correntina 9 de Julio, Fernando Burlando (quien es el nuevo bogado de la familia) fue tajante al hablar de los imputados.

Indagada por Estefi Berardi sobre si fue el responsable de que la familia del niño vaya a declarar, Burlando respondió en una nota que dio a Poco correctos: “Yo creo que son ustedes, los medios de comunicación. A mí no me interesa tener ninguna cucarda, no me interesa nada. Lo único que me interesa es que Loan aparezca sano y salvo”.

“Dejame decir algo. Los imputados no se van a ir en libertad, van a terminar presos como perros y van a tener la vida más miserable que puede tener una persona en la cárcel, porque que se metan con una criatura, eso los condiciona a una vida miserable”, sentenció el letrado, tajante.

Y cerró en el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece: “Yo por eso hablaba y les decía que el momento para hablar es éste, que hablen ahora y que den datos de Loan, que la Justicia después va a tener en cuenta algún tipo de beneficio. Que lo hagan ahora para que Loan aparezca sano y salvo”, concluyó.

FERNANDO BURLANDO EXPLICÓ POR QUÉ TOMO EL CASO DE LOAN

A trece días de la desaparición de Loan Danilo Peña (5), Fernando Burlando tomó el caso que tiene en vilo a la sociedad argentina.

El pequeño desapareció el 13 de junio de la localidad correntina 9 de Julio, luego de compartir un almuerzo familiar en la casa de su abuela.

Por este hecho y hasta el momento, hay seis personas detenidas, entre ellos, familiares y funcionarios. Una de las hipótesis que se investiga está asociada a la trata de personas.

“Tomé el caso porque me llamó la familia y no tengo ningún tipo de inconveniente en aportar lo que conocemos con el estudio”, reveló el letrado en A la Barbarossa.

“Voy a ir al lugar… Primero voy a ir a Corrientes y después a Paraguay. Quiero ver todas las actuaciones”, agregó. Y cerró: “Los abogados (que habían tomado el caso) no habían tenido acceso al expediente, que se estaba tramitando en provincia, y tenía un sinnúmero de irregularidades”.