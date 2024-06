La condena a Juan Darthés de un tribunal brasileño por el delito de estupro contra Thelma Fardín impactó a Mirtha Legrand, quien acorraló a Fernando Burlando al indagarlo sobre el caso.

“¿Fue una violación?”, preguntó la conductora de La Noche de Mirtha a quemarropas.

“El tribunal ahora habla de un estupro”, respondió el abogado del actor en Argentina.

Ahí, Mirtha lo sorprendió: “Él dice que fue consentido”.

Fernando Burlando explicó cómo sigue la causa de Juan Darthés y Thelma Fardín.

Tras una pausa y una sonrisa, Burlando replicó: “Yo no sé qué es lo que dice Juan, no sé”.

“¿No lo leyó?”, insistió la diva.

“No, Yo vi otra cosa, por eso le digo. En el juicio pasaron otras cuestiones. Obvio, hay un deber de sigilo sé hasta qué límite puedo hablar. Pero lo que hablan ahora estos dos nuevos jueces es de una situación de estupro que no tiene nada que ver con un abuso sexual agravado, como se pretendía”, contestó.

LA FIRME DEFENSA DE FERNANDO BURLANDO A JUAN DARTHÉS

Unos minutos despupes, Franco Mercuriali fue tajante al marcar que no se puede tener relaciones sexuales con menores de edad, y Fernando Burlando reiteró: “Por un lado se dice eso, y por el otro lado se dice lo contrario”.

“Prefiero tener reserva, porque en el juicio no se dijo precisamente que hubo una relación consentida. Sí es cierto que se comentó que supuestamente Juan había manifestado eso, pero no fue así”, continuó.

“En el juicio no fue así y a mí personalmente nunca me dijo eso. Si no, obviamente no estaría hablando de este tema”, cerró Fernando Burlando respecto del caso que la denuncia de abuso sexual que Thelma Fardín le inició a Juan Darthés.