Este lunes, tras que se conociera la decisión de la Justicia brasilera de declarar culpable a Juan Darthés de “estupro”. Thelma Fardín llamó a una conferencia de prensa en el edificio de Amnistía Internacional.

La actriz convocó a la prensa en general al edificio de esa entidad ubicado en la calle Santos Dumont 3429, y llegó allí junto a la abogada que la representa en Brasil, Carla Andrade Junqueira y su abogado ante la Justicia argentina, Martín Arias Duval.

Tras saludar, Fardín fue directo al grano: “es un día con muchas emociones, estoy muy movilizada”, señaló. “Gracias a todas esas personas que se atrevieron a hablar hace muchos años después de esa conferencia de prensa donde hacía mi denuncia”, planteó.

“Gracias porque ese enorme movimiento es el que permitió que hoy estemos acá, a pesar de todas las trabas que han puesto en la rueda”, agregó Thelma, que agradeció a todo el equipo que la llevó a este contundente resultado, casi cinco años después de hacer su denuncia pública.

Tras agradecer a Actrices argentinas, Thelma explicó que “No sabíamos del impacto que podía generar, pero una vez que se generó ese impacto nos hicimos responsables y seguimos adelante. Por eso hoy, a pesar de lo difícil que fue, y muchos de los que están acá saben, nos hemos tenido que sentar en muchos escenarios muy adversos”.

“La verdad que este es un escenario para el que casi no estaba preparada porque había perdido la esperanza y la fe en la justicia porque como decía Poli, lamentablemente, a pesar de que hoy mi caso tuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos”, señaló.

“Por eso hoy esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que hoy todavía están sufriendo algún tipo de abuso, tienen que ser una esperanza para que, aunque piensen que es muy difícil, que la persona a la que tienen que denunciar es muy poderosa, que tienen muchas herramientas, hay una posibilidad de reparación”, detalló la actriz.

“Hay una posibilidad de reparación en la justicia como es hoy en mi caso, y sobre todo hay una posibilidad de reparación que nos involucra a todos como sociedad, que es la que tenemos que seguir construyendo todos desde la empatía. Por eso, si tenés a alguien que cuenta su historia, que está al lado tuyo y que elige contarte su dolor, empatizá, no le preguntes por qué tardó en hablar, por qué no lo pudo decir antes”, recomendó.

“Hoy siento que todo el esfuerzo enorme valió la pena, el esfuerzo de mucha gente que estuvo al lado mío, que me ama, y que pasó momentos muy duros, el esfuerzo de esas personas también valió la pena. Gracias a mis amigos, a mis amores, a mi familia, gracias por su apoyo, si no, no hubiera llegado hasta acá”, agregó.

Thelma Fardin su abogada Carla Andrade Junqueira en la conferencia de prensa que dio en el edificio de Amnistía Internacional

“Y lamentablemente, hay que decir que es muy difícil llegar hasta acá, por eso pido por favor que todos quienes tengan a alguien sufriendo una situación de violencia, la apoyen, porque sin este apoyo no se puede seguir adelante, no se puede salir adelante”, señaló Thelma Fardín.

