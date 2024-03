En una entrevista con Socios del Espectáculo, Calu Rivero habló por primera vez de las consecuencias de sus episodios con Juan Darthés.

“¿Qué te pasó internamente cuando cuando viste el resultado final de la causa de Juan? Aparentemente está absuelto”, le comentó el notero y ella contestó: “No es la verdad. Yo sigo con el juicio que él me hizo”.

Calu Rivero habló con Socios del Espectáculo.

“Pasaron muchos años y yo sigo haciendo pericias psicológicas, que de hecho fue lo peor del mundo para mí. No es un tema que me guste hablar porque se me acelera el corazón todavía, es increíble”, expresó angustiada.

CALU RIVERO HABLÓ DE SU PRESENTE TRAS ALEJARSE DE LA ACTUACIÓN

Calu Rivero habló de su presente como madre tras alejarse de la actuación: “Me encanta ser mamá, te lleva mucho tiempo. Estoy en pareja, me encanta esto de formar una familia”.

“¿Te gustaría volver a la actuación?”, le preguntó el cronista de Socios del Espectáculo y ella contestó: “Sí, sí. Sé que voy a volver, sí”.