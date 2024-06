El 26 de junio, a 13 días de la desaparición de Loan (5), la madre del menor, María Noguera, le dio una conmovedora nota a Paula Bernini para TN en la que afirmó tener la corazonada de que su niño aparecerá.

“Estamos esperando. Hoy amanecí con un pálpito, que Loan hoy va a estar conmigo. Hoy va a aparecer. No sé cómo, pero va a aparecer Loan”, dijo María.

Loan Danilo Peña (5) desapareció el 13 de junio de la localidad correntina 9 de Julio, luego de compartir un almuerzo familiar en la casa de su abuela.

Por este hecho y hasta el momento, hay seis personas detenidas, entre ellos, familiares y funcionarios. Una de las hipótesis que se investiga está asociada a la trata de personas.

EL PEDIDO DE LA MAMÁ DE LOAN A LOS QUE CAPTARON A SU HIJO

Con dolor, la mamá de Loan les hizo un pedido a los responsables de la desaparición de Loan: “Los que lo tienen a Loan, que lo traigan a la puerta de mi casa o que se lo den a alguien que lo conozca. O si alguien lo ve, que avisen”.

“Quienes lo tengan a Loan, que lo tengan bien, que no esté sufriendo”, agregó María.

QUÉ CREE LA MAMÁ DE LOAN SOBRE LA DESAPARICIÓN DE SU HIJO

“María, ¿creés que quien se lleva a Loan estaba dentro de ese almuerzo o puede ser una persona de afuera?”, le preguntó la notera de TN Paula Bernini.

Y la señora respondió: “No sé, hoy no hay que confiar en nadie. Lo único que puedo decir es que mi hijo no iba con gente extraña. Él en la mesa estaba al lado de su papá o comía al lado mía. Somos una familia unida”.

“Él fue al naranjal porque lo invitaron, porque lo llevaron, sino él no se iba a ir. Y los que lo llevaron no le dijeron al papá (de Loan) ‘me llevo a tu hijo a tomar naranjas’”, detalló María.

“¿Creés que la hipótesis de que haya desaparecido duró mucho tiempo y eso hizo que se pierda tiempo?”, le consultó la cronista. Y la mamá de Loan asintió.

“Sí, yo en un principio le pedí al jefe que tome otra medida. Le dije ‘mire, jefe, llegó la noche, acá no está. Hay que tomar otra medida, allanar las casas que están sobre la ruta’. Pero no me escuchaba”, comunicó María Noguera, a la espera de la aparición de su hijo de 5 años.