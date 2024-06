Fernando Burlando confirmó en diálogo con Franco Mercuriali, al aire en TN de Noche, que se sumará como abogado de la familia de Loan, el nene de cinco años que desapreció en Corrientes.

“Son delitos donde las investigaciones tienen que marchar de una manera muy pero muy acelerada y contundente en los primeros momentos”, aseguró el letrado, pareja de Barby Franco, con quien tiene una hija, Sarah Burlando.

Loan desaperció en Corrientes. Foto: El Libertador

E hizo una contundente aclaración sobre la búsqueda del nene. “Se perdió mucho tiempo. Mientras no aparezca Loan, es tiempo de pérdida”, sumó, con firmeza.

¿QUÉ DIJO FERNANDO BURLANDO SOBRE EL CASO DE LOAN?

Fernando Burlando habló del caso de Loan, el nene de cinco años que desapareció en Corrientes.

“No podemos permitirnos que esto le pase a ninguna criatura. Parece que vivimos en una realidad del pasado. La trata no es broma, es algo que existe no solo en Argentina. Lo primero es que hay que entender es que esto es una triste realidad”, sentenció Fernando.

Fernando habló del caso de Loan. (Foto: AFP)

Y cerró con un fuerte mensaje a los detenidos por su contradicción. “Es prueba que los compromete. Mi recomendación es que aporten algo. Ahora los colegas tendrían que apuntar los cañones para generar una situación de compromiso. Para mí, son una organización”, cerró.