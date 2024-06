Una vez más, Mirtha Legrand respondió las consultas de todos los periodistas que la esperaron en el desfile que organizó Claudio Cosano y analizó su rol como conductora a lo largo de su carrera.

“Mirtha, ¿es consciente que hoy por hoy es la comunicadora más incisiva cuando hace notas, que puede preguntar cosas que otros no se animan a preguntar?”, le consultó uno de los cronistas, tal como pasaron en LAM.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que la conductora de La Noche de Mirtha, el ciclo que lidera por eltrece, se sinceró ante las cámaras: “Sí, soy consciente, absolutamente. Pero me encantaría que todo el mundo pregunte. No se hace daño a nadie, hay que saber responder nada más”.

“Yo no agredo a nadie, yo no agredo”, reafirmó. Y cerró: “Digo lo que pienso y digo realidades, cosas que yo veo. Algunos se sientan y, de entrada, antes de salir al aire, me dicen ‘¿qué me va a preguntar?’. Y yo le respondo ‘no sé, lo que salga naturalmente’”.

MIRTHA LEGRAND INCOMODÓ A EDITH HERMIDA CON UNA PREGUNTA EN VIVO

Fiel a su sinceridad, Mirtha Legrand (que estaba remplazando a Juana Viale en la conducción de Almorzando con Juana) observoó con atención a una de sus invitadas, Edith Hermida, y fue al hueso con su pregunta en vivo.

“¿Estás cambiada, Edith? Para bien, eh, para bien. Estás muy bonita. Muy mona estás. ¿Te hiciste alguna cirugía?”, quiso saber la conductora del programa de eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

“Estoy grande ya. ¿Quién me hizo la carita?”, respondió con humor. Y despejó cualquier duda: “No, mirá. Ni bótox, tengo. Me arrugo, me enojo. No me pongo ni bótox, ni ácido hialurónico, nada”.