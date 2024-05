La Joaqui se quebró en llanto en el streaming de Coscu, donde pusieron al aire una batalla de freestyle en la que G-Sony expuso a su expareja, Coqeéin Montana, a quien la cantante acusó por violencia de género.

“¿Pensabas que ibas a ser un padre abandónico, un golpeador, y yo no te iba a decir nada? ¿Que no me acordaba cuando vivíamos en la pensión y aparecía La Joaqui moretoneada?”, fue la rima que causó las lágrimas de la invitada.

“¿Que no me acordaba cuando vivíamos en la pensión y aparecía La Joaqui moretoneada?”.

“Si él no contaba mi verdad, a mí nunca me iba a dar el corazón para hacerlo. ¿Sabes cuántas veces quise que alguien me defiende así? Estuve distanciada de Sony porque me dolía y me humillaba que él supiera lo que me había pasado”, admitió La Joaqui, antes de rememorar el calvario que vivió con su ex.

LA JOAQUI REVELÓ LO MUCHO QUE SUFRE AL RECORDAR SU PASADO CON MONTANA

La Joaqui aclaró que no volvió a ser la misma tras la violencia que sufrió por parte de su ex.

“Yo no volví a ser la misma persona después de lo que me pasó. Sufro un montón. Estoy re orgullosa porque a mí nunca nada me va a lastimar tanto como todo lo que pasé. Hoy, soy irrompible después de eso”, sentenció.