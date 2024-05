Juan Etchegoyen reveló en su programa, Mitre Live, que Karina La Princesita fue denunciada por estafa e incumplimiento de acciones en Santa Fe.

“Fans de la cantante la están denunciando por incumplimiento de sus acciones y estafa. El espectáculo tenía que empezar a las 21 y recién empezó a la 1 de la mañana. El público que me ha contactado está muy caliente”, comentó el comunicador.

En medio del escándalo, Karina alzó su voz e hizo un fuerte descargo en Instagram. Lejos de redoblar la apuesta, desdramatizó la situación y se mostró agradecida por lo que logró como artista.

Por: instagram

QUÉ DIJO KARINA LA PRINCESITA EN MEDIO DEL ESCÁNDALO.

“Buen día”, escribió Karina junto a la frase que compartió.

“Cuando me siento estancada, recuerdo a mi yo del pasado que deseaba muchas cosas de las que tengo hoy. No me puedo quejar, agradezco lo que he logrado y valoro mucho mi proceso”, sentenció.