La filtración de un supuesto chat del marido de Emmanuel Vich de Gran Hermano 2023 con un periodista cordobés, en donde lo intentaría seducir, desató la bronca de Nicolás Suar con Yuyito González, y la conductora de Empezar el día le respondió en vivo.

“Me cayó un mensaje de Nico ofendido conmigo, diciendo que yo avalo mentiras, de que por qué no chequeo informaciones antes de largarlas al aire”, arrancó Amalia González.

“Estaba todo bien, éramos amigos, estuvimos en el Zoom una vez, dos veces, tres veces. Pero de pronto todo eso se dio vuelta. ¿Qué pasó acá? Yo me puse a pensar acá, ¿qué pasó?”, continuó.

Yuyito González.

Entonces se mostró perpleja: “No registraba haber traído alguna noticia de fuera del programa como para que alguien se ofendiera, pero resulta que sí”.

LA HONESTIDAD BRUTAL DE YUYITO GONZÁLEZ

En ese punto, enfatizó: “Sinceramente, yo no chequeo informaciones. Perdón, soy periodista, sí, por supuesto, hago la conducción de este programa, pero yo, sinceramente, no chequeo. Confío también en lo que me trae el equipo, que son los que sí traen tanto Pochi como Facundo”.

Emmanuel Vich y Nicolás Suar, su marido.

“Nico, si te ofendí, te pido perdón. Perdón ya desde el vamos. Te pido perdón si te trastorné algo de tu vida. Pero la verdad que estoy como que no sé de qué se trata”, se disculpó.

“Te pido perdón si te trastorné algo de tu vida. Pero la verdad que estoy como que no sé de qué se trata”.

Al final, Yuyito González le ofreció también hacer un descargo al aire al novio de Emmanuel Vich, quien había asegurado que el chat en realidad era apócrifico.