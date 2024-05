A 18 años de su paso por la primera temporada de Cuestión de peso, Mariana Petracca volvió al programa que la vio nacer mediáticamente y relató cómo pudo cumplir su postergado sueño de ser mamá a los 45 años, y también sorprendió a Mario Massaccesi con un blooper.

La ex participante, que bajó más de 30 kilogramos en su aparición en 2006 y quedó afuera de competencia por unos pocos gramos, mostró cómo vive feliz con su familia y su emprendimiento de ropa. “Los voy a vestir a todos los que están acá”, aseguró, en referencia a los nuevos participantes.

Asimismo, Mariana contó que luchó denodadamente por tres años para poder ser mamá de Ronnie, que reposaba en sus brazos.

“Hay una frase que yo escuché hace algunos años que dice lo siguiente: ‘Si tu propósito en esta vida es ser mamá, tu puesto está asegurado, solo hay que trabajar por ello’”, le dijo Mario, fiel a su estilo.

“A veces decimos hay que luchar para... No, la lucha no va. Hay que trabajar por eso para que sea posible. Y, en el caso de Mariana, fue posible”, agregó Mario el conductor. “Ronnie es un bebé muy buscado, muy deseado y hoy que es una realidad, muy amado. Llegamos al momento más feliz de mi vida”, aseguró la participante.

“Soy mamá. A veces todavía me cuesta verme en ese rol. Era una noticia muy esperada. Fueron muchos ‘no’ inicialmente. Y empezamos con tratamientos que nunca pensé que iban a ser tan dolorosos. Y tan largos y tan frustrantes”, empezó contando Mariana.

“Pareciera que todo el mundo alrededor está teniendo chicos y vos no. Y te sentís fallada. Y te sentís que no va a suceder nunca. Y siempre decía ‘este es el último tratamiento, no hago más’. Y, en junio de 2023, después de seis tratamientos, vino el positivo. Y también fue muy difícil creerlo, por lo menos para mí”, señaló.

MARIANA PETRACCA PROTAGONIZÓ UN BLOOPER CON SU BEBÉ RONNIE EN VIVO EN CUESTIÓN DE PESO

“Ahora estoy un poquito mejor, pero los primeros diez días era de puro llanto, porque lo miraba y no lo puedo creer. Yo sabía que quería tener una familia. Y ahora que la tengo, me doy cuenta realmente cuánto yo deseaba”, dijo.

“Para mí es el tesoro más grande y es lo único que quiero cuidar”, cerró Petracca la participante, que protagonizó un pequeño blooper.

Fue cuando Mario Massaccesi le pidió sostener a Ronnie en sus brazos y le propuso intercambiar roles: él se va a “ser papá” y ella a conducir, pero en el medio notó que el bebé la había vomitado en el brazo.

“Recibiste un regalo que no sabés”, le dijo el conductor, y ella respondió: “¿Ven? Esto es ser mamá”.

