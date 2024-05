Fede Bal abrió su corazón en el programa de streaming que conduce Ángel de Brito por Bondi y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al recordar cómo vivió una de las etapas más duras de su vida tras luchar contra el cáncer.

“La vida es chiquita. Me pongo a llorar porque... como que ahí encontrás que, de un día para el otro, te pueden decir que todo esto que tenés, puede no estar”, comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri, muy movilizado y con la voz quebrada.

Tras escucharlo, el conductor intervino con una consulta muy íntima: “¿Lo pensaste, firmemente? Dijiste ‘me muero’”, preguntó. Y ante la respuesta afirmativa de su invitado, siguió: “¿Y cómo saliste de ese cuadrado negro de decir ‘me muero, me muero, me muero’? Porque hay que ponerle onda también, ¿no?”.

“Sí. Primero me fui de un montón de grupos de WhatsApp, que es una cosa buena que siempre me gusta decirlo. Hay que irse. Hay una cantidad de gente que habla de política, de religión, basta”, contestó Federico.

Y cerró, sincero y feliz por haber logrado vencer la enfermedad: “Todas esas cosas no sirven. Y estás en la diaria y, a veces, no te das cuenta. Entrás al grupo sin querer porque el dedo se te va solo, ¿viste? Es una mier… que te entra, que te entra, que te entra. Toda una cosa, gente que está enojada en la vida. Y me empecé a ir de los grupos”.

FEDE BAL SE PREPARA PARA DEBUTAR EN 1D2

En medio de la cuenta regresiva para que este lunes 6 de mayo a las 16 hs. debute por eltrece con 1D2 (en reemplazo de Roberto Moldavsky), Fede Bal reveló cómo se siente en este nuevo desafío como conductor en su carrera.

“Estamos muy felices porque es un programa de mucha diversión y hay un casting que no tenés idea”, comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri en una nota que dio a Poco correctos, el ciclo que lideran el Pollo Álvarez y Chino Leunis (y que en esta edición cumplieron 200 programas), muy contento.

“Esto es un esfuerzo de dos productoras muy hermosas que trabajan en eltrece, y por eso podemos hacerlo gracias a Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández, que tenían ganas de que pruebe esto un poquito y que hagamos este reemplazo”, agregó.

Por último, Federico dejó en claro que con Roberto tiene un excelente vínculo y mantienen un gran cariño mutuo: “Lo quiero mucho y somos muy amigos. Acá no hay rispideces, problemas, ni nada. Este formato está hecho para divertirse”, cerró.