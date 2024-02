Carmen Barbieri sorprendió a Fede Bal en la función de Kinky Boots en Mar del Plata este fin de semana y en Mañanísima se mostró aliviada y tranquila este martes por verlo triundar.

“Qué lindo que triunfe en la comedia musical en Argentina. Todo el tiempo busco cosas para corregirle y la verdad es que está cantando muy bien”, comentó la conductora.

Carmen Barbieri en Mañanísima.

Fue entonces cuando la actriz “Yo ya lo había visto en Carlos Paz y ahora viéndolo acá dije ‘que suerte que ya tiene una profesión y si yo me voy mañana sé que no me necesita’”.

EL DOLOR DE CARMEN BARBIERI POR EL ASESINATO DE UMMA

Carmen Barbieri se expresó en Mañanísima ante la muerte de Umma, la hija del integrante de la custodia de la ministra Patricia Bullrich asesinada en un intento de asalto.

“Estoy muy triste por el caso de Umma, la nena de nueve años que le arrancaron la vida porque sí, no voy a seguir hablando porque voy a llorar”, dijo la conductora.