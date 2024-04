Alex Caniggia afirmó que se alejará de la tele para dedicarse al streaming de una manera particular. Fiel a su estilo, compartió fotos y videos recostado en la cama, sin remera, y rodeado de un montón de billetes de 1000 pesos, lo que hizo que sus seguidores se burlaran.

“La tele no va más porque realmente es una cagada, ahí trabajan los dinosaurios sin onda y meada. Ahora se viene el stream propio con gente copada que me agrada. Vuelvo con el glamour de siempre y obvio con la lengua afilada, se va a ir todo al carajo”, sentenció, haciéndoles “fuck you” a sus fanáticos.

Lejos de quedarse en el molde, sus seguidores se burlaron de él por la puesta en escena con billetes de 1000 pesos. “Poné dólares, no seas barat”, “Ahí tiene para dos kilos de helado”, “Al final, el barat sos vos amigo, mirá esos pesos, muy de pobre”, le dijeron, sin filtro. ¡Tremendo!

QUÉ DIJO ALEX CANIGGIA SOBRE LALI ESPÓSITO QUE MOLESTÓ A MELODY LUZ

“Él ya sabe que yo la banco a Lali y él no la banca, así que se hablará de otra cosa. Pero intentamos no entrar en discordia con los temas que ya sabemos que no opinamos igual”, dijo Melody cuestionando el “lado polémico” de Alex, y se despegó de él invocando “su lado artístico”.

“A mí me encantaría algún día bailar con Lali y que no me unan a todo esto que haya dicho él, pero él ya es una persona grande y sabe lo que dice y por qué lo dice. Entonces si lo quiere tuitear, que lo tuitee. Yo no estoy pegada”, cerró Melody.

¿Qué decía el tweet de Alex? “Lali Depósito se hace la artista y de talento tiene un cero. Ama a los peronchos, por ella les lavaba dinero. Todos saben que se juntaba con la procesada y con el exvice coimero. Peluca (por Milei) no le des más bola, que le conteste Adorni que cerrando ojetes es certero”, compuso el mediático hijo de Claudio Paul Caniggia.