WhatsApp lanzó los filtros de chat, que permitirán a los usuarios tener los chats más organizados y encontrar más rápido las conversaciones, que a partir de ahora se reunirán en 3 pestañas.

La red social ofrecerá las pestañas ‘Todos’, ‘No leídos’ y ‘Grupos’. La compañía es consciente de que encontrar una determinada conversación debería ser un proceso rápido y sencillo.

Es por este motivo que ha trabajado en un formato que evita que los usuarios se desplacen por toda la bandeja de entrada.

UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LISTA DE CHATS

Se trata de los filtros de WhatsApp, que se distinguen en tres nuevas pestañas - ‘Todos’, ‘No leídos’ y ‘Grupos’- y que se colocan en la parte superior de la lista de chats.

Con dicha ubicación, se permitirá que puedan ser seleccionados con un solo toque en la pantalla.

‘Todos’ es la vista predeterminada de todos los mensajes, tal y como ahora muestra la propia interfaz de Chats de la aplicación de mensajería.

WHATSAPP BUSCA MOSTRAR LOS CHATS ORGANIZADOS

Por otro lado, la pestaña ‘No leídos’ reúne todas las conversaciones que están marcadas por el usuario como no leídas o que aún no se han abierto.

Por último, la pestaña ‘Grupos’ muestra todos los chats en grupos organizados en un solo lugar, así como los subgrupos de las comunidades de la red, como indicó el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

Los filtros de WhatsApp ya han comenzado a implementarse entre algunos usuarios, de modo que la característica estará disponible a nivel global en las próximas semanas.

