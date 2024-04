Durante los primeros dos meses de gobierno, Javier Milei protagonizó un polémica ida y vuelta con Lali Espósito en las redes sociales al que se sumaron algunos personajes mediáticos como Alex Caniggia, que lanzó un mensaje fulminante hacia la actriz de El fin del amor.

El mensaje no tuvo respuesta de Lali, pero sí generó una interna familiar con Melody Luz, que en Socios del espectáculo contó el intercambio que mantuvo con el padre de su hija Venezia. “Opinamos muy diferente en muchas cosas”, sentenció la bailarina en Socios del espectáculo.

“Hay cosas que él hace por polémica, que creo que ni vos ni yo, y muchas veces ni él sabe si lo hace realmente para generar polémica o si realmente lo piensa”, explicó. “Entonces hay temas que yo a veces no toco para que haya un buen clima en casa”, agregó.

QUÉ DIJO ALEX CANIGGIA SOBRE LALI ESPÓSITO QUE MOLESTÓ A MELODY LUZ

“Él ya sabe que yo la banco a Lali y él no la banca, así que se hablará de otra cosa. Pero intentamos no entrar en discordia con los temas que ya sabemos que no opinamos igual”, dijo Melody cuestionando el “lado polémico” de Alex, y se despegó de él invocando “su lado artístico”.

“A mí me encantaría algún día bailar con Lali y que no me unan a todo esto que haya dicho él, pero él ya es una persona grande y sabe lo que dice y por qué lo dice. Entonces si lo quiere tuitear, que lo tuitee. Yo no estoy pegada”, cerró Melody.

¿Qué decía el tweet de Alex? “Lali Depósito se hace la artista y de talento tiene un cero. Ama a los peronchos, por ella les lavaba dinero. Todos saben que se juntaba con la procesada y con el exvice coimero. Peluca (por Milei) no le des más bola, que le conteste Adorni que cerrando ojetes es certero”, compuso el mediático hijo de Claudio Paul Caniggia.

