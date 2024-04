En Gran Hermano 2023 anunciaron que está disponible un Golden Ticket, lo que permite que una persona se sume al reality. Ante esta oportunidad, Juliana “Furia” Scaglione sugirió que la elegida sea Anto Pane, lo que hizo estallar divertidos memes en las redes.

Ni bien Santiago del Moro informó que un nuevo jugador se sumará al programa en reemplazo de Agostina Spinelli, que abandonó el programa por decisión propia, Furia reaccionó eufórica. “Entra Anto Pane, es un escándalo. ¡Entra Anto Pane!”, exclamó, a los gritos.

Acto seguido, su pedido se volvió viral en X, donde los usuarios compartieron divertidos memes y comentarios sobre la posibilidad de que la mediática es sume a la casa más famosa del país.

ASÍ REACCIONÓ ANTO PANE ANTE EL PEDIDO DE FURIA

Anto reaccionó al pedido de Furia mediante una storie que compartió en Instagram.

“Chicos, me encanta Furia, la amo, desde que empezó el reality me nombró como 50 veces, pero no entraría ni en pedo a Gran Hermano, superen... Ya no tengo 18, hoy estoy más por el lado de productora, siento que estoy para más, sin desmerecer”, sentenció, con firmeza, tras admitir que este Gran Hermano la aburrió y pedir que echen a Manzana.