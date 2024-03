Si bien su noviazgo había crecido cuando participaron juntos en Bailando 2023, la relación de Nenu López y Martín Salwe llegó a su fin, y fue la propia bailarina quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“¿Soltera otra vez?”, fue la consulta que le hizo llegar un seguidor de Instagram. A lo que Nenu respondió con humor: “Jajaja, ¿cómo otra vez? Igual, sí”, lanzó, dejando en claro que se encuentra soltera.

Foto: Captura de Instagram Stories (@nenulopezz) Por: Fabiana Lopez

Además Nenu ahondó un poco en cómo se encuentra después de la ruptura: “Por suerte, estoy bien; volviéndome a conectar con la espiritualidad”, sin dar detalles de las causas que llevaron a que esta historia de amor se termine.

¿Será definitivo?

Foto: Captura de Instagram Stories (@nenulopezz) Por: Fabiana Lopez

EL DÍA QUE NENU LÓPEZ ROMPIÓ EN LLANTO EN EL BAILANDO

Luego de presentar la coreografía que preparó (en enero pasado) con su novio y compañero de Bailando 2023, Martín Salwe, Nenu López quebró en llanto al hablar de lo difícil que le resultó este ritmo y el miedo que tenía de salir a escena.

Todo comenzó con la devolución de Moria Casán en la pista: “Apenas la vi a Nenu, le vi que el labio inferior le temblaba. No sé si se iba a poner a llorar”, expresó la jurada del certamen que conduce Marcelo Tinelli por América.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que Nenu no contuvo las lágrimas: “Me costó mucho la coreo, la verdad. Esta buenísima, pero me costó mucho”, reveló. Y cerró, a flor de piel: “Tenía mucho miedo de exponerme porque esto no es mi fuerte. Yo soy más urbana, como vieron el ritmo anterior, lo mío es más el urbano y me sentía un poco expuesta. Quise apostar a esto y no quería que cambien la coreo por mí que soy la profesional, pero me costó un montón”.