Tini Stoessel volvió a sorprender a sus fieles fanáticos con un extremo cambio de look que no pasó desapercibido en las redes. Mucho menos, para su amiga y colega, Emilia Mernes, que la elogió al verla con el cabello teñido y mucho más cortito.

La expareja de Rodrigo de Paul posteó una secuencia de fotos en las que se la ve con el cabello muy cortito y peinado hacia el costado. Lo que llama la atención son las dos capas de color, una rubia platino y la otra castaña oscura que confluyen a la perfección.

Sorprendida por el cambio de look de Tini, Emilia la elogió dejando en claro que haga lo que sea haga siempre va a lucir espectacular. “La que puede puede y la que no soporta, ¿por?”, le firmó, re buena onda, comentario que en menos de un día ya superó los 12 mil me gusta.

TINI STOESSEL HABLÓ DE SU SITUACIÓN SENTIMENTAL, EN MEDIO DE RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON RODRIGO DE PAUL

Luego de que varios indicios y pistas despertaran los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, la cantante rompió el silencio y despejó todas las dudas sobre su presente sentimental.

“Estoy muy bien, estoy soltera”, lanzó Tini en una nota que dio a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América, dejando en claro que no le dio una nueva oportunidad al amor con futbolista.

Por otro lado, ante las repercusiones por decir que no se cargó una familia por estar con De Paul (en referencia a si fue la tercera en discordia entre él y Camila Homs, con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista, cerró, sincera: “Es como que me salió muy natural. Realmente estaba con amigos y me sentó muy cómoda para poder decirlo. Obviamente, hay muchísimas cosas que la gente no sabe y van a quedar en la privacidad de uno, pero me sentí bastante liberada de poder decirlo”.