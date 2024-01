La presencia de Tini Stoessel en Rumis, el programa de streming que conduce Lizardo Ponce en Punta del Este, no pasó desapercibida, no solo por sus declaraciones sobre su relación con Rodrigo de Paul, sino porque lo puso en apuros a su hermano, Fran Stoessel.

La cantante quiso saber si su hermano estaba formalmente de novio y se sacó la duda al aire. Vale recordar que Fran fue vinculado sentimentalmente con Julieta Poggio, pero la ex Gran Hermano 2022 calificó la relación como una amistad y afirmó estar “solterísima”.

Foto: Movilpress.

LA PREGUNTA INDISCRETA DE TINI A FRAN STOESSEL

Tini Stoessel: -Vos, ¿ya te pusiste de novio o siguen todavía…?

Leandro Saifir: -Entraste en un problemón…

Fran Stoessel: -No, no, no. No estoy de novio.

Tini: -¿No estás de novio?

Fran: -No.

Tini: -Pero estás casi. ¿Cómo viene?

Fran: -Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad.

Tini: -¿Está acá? ¿En vivo? Ah, no.

Agustín Sierra: -Fran dijo que nunca estuvo enamorado. ¿Eso es verdad?

Tini: -Sí, lo vi enamorado. De una chica que le partió el corazón.

Fran: -¡¿Qué?!

Emilia Mernes: -Yo no te quiero juzgar porque no te conozco tanto, pero tenés pinta de ser picaflor.

Leandro Saifir: -¿Qué sería un picaflor?

Emilia: -Es un término de vieja, porque yo tengo casi 30

Lizardo Ponce: -Ay, ¡qué vieja!