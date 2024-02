Luego de la gran noche que vivió en los Premios Lo Nuestro donde presentó un tremendo show junto a Emilia Mernes (que quedó sellado con un beso entre ambas que revolucionó a sus fanáticos) y en el que se llevó un galardón, Tini Stoessel compartió un profundo posteo en las redes.

“Qué linda noche viví ayer, todavía sigo procesando muchas cosas. Quiero agradecerle a todxs ustedes por el amor que me dan hace tanto tiempo. El premio al álbum Pop Urbano del año fue gracias a sus votos, y eso es algo q me llena el alma”, comenzó diciendo la cantante en Instagram.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

“‘Cupido’ fue un gran capítulo de mi vida en todos los aspectos, que marcó un antes y un después, con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones que me hicieron tocar fondo. Y, desde esa oscuridad, con esos silencios que me aturdían, entender qué me estaba pasando”, agregó, sobre su trabajo discográfico.

“Tomarme tiempo fue necesario para sanar muchas cosas y poder animarme a dar el próximo paso. Cada cambio que fui haciendo en mi pelo, está reflejado en varios procesos emocionales que fui viviendo”, agregó, después de encandilar con su nueva apariencia con un radical corte de pelo.

“‘Cupido’ fue un gran capítulo de mi vida en todos los aspectos, que marcó un antes y un después, con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones que me hicieron tocar fondo”.

Y cerró, a corazón abierto: “No falta mucho para compartirles un proyecto muy íntimo que vengo trabajando hace mucho tiempo y, cuando miro para atrás, la verdad es que nunca imaginé que me iba a animar a contar. Gracias por estar ahí. Lxs amo”.

TINI STOESSEL HABLÓ DE SU SITUACIÓN SENTIMENTAL, EN MEDIO DE RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON RODRIGO DE PAUL

Luego de que varios indicios y pistas despertaran los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, la cantante rompió el silencio y despejó todas las dudas sobre su presente sentimental.

“Estoy muy bien, estoy soltera”, lanzó Tini en una nota que dio a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América, dejando en claro que no le dio una nueva oportunidad al amor con futbolista.

Foto: Captura (América)

Por otro lado, ante las repercusiones por decir que no se cargó una familia por estar con De Paul (en referencia a si fue la tercera en discordia entre él y Camila Homs, con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista, cerró, sincera: “Es como que me salió muy natural. Realmente estaba con amigos y me sentó muy cómoda para poder decirlo. Obviamente, hay muchísimas cosas que la gente no sabe y van a quedar en la privacidad de uno, pero me sentí bastante liberada de poder decirlo”.