Tras meses y meses de especulaciones, en abril de 2022 Rodrigo de Paul y Tini Stoessel blanquearon su relación, pocas semanas después de que el futbolista de la Selección Argentina le confirmara al Pollo Álvarez que estaba separado de Camila Homs desde hacía algún tiempo.

Esto dio lugar a múltiples especulaciones que se venían dando desde el final de la Copa América 2021, que marcó también el nacimiento de Benjamín, el segundo hijo de Camila y Rodrigo, sobre si fue Tini la tercera en discordia que terminó con esa pareja.

Al respecto, la cantante aclaró en Rumis: “Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede. Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema”.

CAMILA HOMS IRÁ A MADRID A VER A DE PAUL CON SUS HIJOS TRAS EL DESCARGO DE TINI STOESSEL

Tras estas declaraciones, en A la tarde contaron que Camila Homs emprenderá un nuevo viaje a Madrid junto a sus hijos para que los pequeños vean a su papá, que se entrena en el “Aletic” del Cholo Simeone, como parte del acuerdo judicial al que llegaron tras muchas idas y vueltas.

“Al fin se pusieron de acuerdo. Por eso Camila Homs viajó a Madrid con los nenes y se hospedó en un hotel 5 estrellas como ella solicitó”, reveló Paula Galloni en A la tarde, y citó que el viaje se debe a un pedido muy especial.

“Fue el cumpleaños de Francesca. La nena quiso eso, fue el pedido de ella. Quiso tener su cumpleaños con su mamá y su papá juntos. Imaginate que venga la nena y les pida eso, no pudieron negarse”, agregó la panelista.

