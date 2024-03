Dominique Metzger, flamante conductora de Telenoche, contó por primera vez en La Noche de Mirtha a qué se dedicaba mucho antes de dedicarse al periodismo. Sincera, reveló que la pasó pésimo al dar sus primeros pasos en una carrera que tiempo después decidió abandonar para siempre.

“Yo inicié de casualidad, porque no quería hacer lo mismo que hacían mis papás. No quería estar en el medio, así que me dediqué a estudiar cocina apenas terminé el colegio, gastronomía”, contó haciendo hincapié en que quiso despegarse de sus padres, que se dedicaban al periodismo y a la producción.

“Mientras estaba estudiando me puse a trabajar en cocina y no me gustó nada. La pasaba mal, es muy demandante como nuestro trabajo, pero estás en un lugar cerrado, por lo general son feas las cocinas... Probé y dije ‘esto no lo quiero hacer’. Entonces no sabía cómo seguir”, admitió, haciendo memoria.

Frustrada porque no le gustaba la carrera que había elegido, la periodista comenzó a trabajar con su padre y a partir de ese momento no se despegó más de los medios.

“Empecé a trabajar con mi papá y ahí arranqué. Se me abrió un mundo y dije voy a estudiar periodismo para complementar. Cuando fui a la facultad me di cuenta de que me fascinaba”.

"Entonces, empecé a trabajar con mi papá y ahí arranqué. Se me abrió un mundo y dije voy a estudiar periodismo para complementar. Cuando fui a la facultad me di cuenta de que me fascinaba. Hice mi carrera con mucha pasión, siempre pidiendo permiso y buscando oportunidades. Primero arranqué en producción, siempre con mucho respeto, aprendiendo de abajo", cerró, orgullosa de sí misma.