Gianinna Maradona habló con Intrusos sobre la causa de la muerte de su padre y se mostró súper angustiada al hacer referencia a los últimos días de Diego.

“Hay un audio que se filtró que dice claramente ‘Gianinna se lo quiere llevar a Diego, tenemos que trabajar para que no se lo lleve porque sino perdemos la plata’, ¿qué te pasa cuando escuchas eso?”, indagó Pampito.

Indignada, la hija de histórico futbolista respondió: “Yo te escucho ahora decirlo a vos y estoy con mucha bronca, me da impotencia porque por tratarme de loca siempre fue a la que desacreditaban. Y yo de verdad me lo quise llevar a mi papá”.

“Yo tuve que luchar con una mafia y lo cuento porque parece una telenovela pero es real”.

“Y no es que no pude porque no tuve la voluntad de hacerlo, al contrario, yo tuve que luchar con una mafia y lo cuento porque parece una telenovela pero es real”, agregó la mamá de Benjamín Agüero.

GIANINNA MARADONA, TAJANTE SOBRE LA MUERTE DE DIEGO: “LO MATARON”

En una charla con el programa que conduce Flor de la Ve, Gianinna Maradona fue contundente al responder sobre si a su padre, Diego, lo mataron.

“¿Vos creés que lo querían matar a tu papá y que lo planearon?”, le consultó Pampito y la hija de Claudia Villafañe respondió: “Sí, por supuesto”.