Cuando parecía que la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo avanzaba con tranquilidad, Juan Etchegoyen anunció que se separaron. Y fue por más, remarcando que ella fue quien habría tomado la decisión de dar definitivamente un paso al costado.

“Esta vez, no hay vuelta atrás. Hablé con la mujer de la pareja contándole esto que me había llegado de buena fuente y no me desmiente el rumor, lo que daría a entender que esto es así. Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo estarían distanciados hace un mes. Lo pongo en potencial porque Gianinna no me lo confirma y yo lo cuento porque esta información viene del círculo íntimo. La decisión la habría tomado ella”, sumó el periodista, preciso.

“Mi fuente me habla de un desgaste total y que ya no congeniaban como antes, cómo que se terminó la magia que en algún momento hubo”.

Antes de cerrar, contó los motivos que habrían ocasionado la ruptura. “Lo que me dice Gianinna es que ella es muy de perfil bajo y que no va a decir nada sobre su vida privada, lo cual es entendible pero yo creo fuerte en estos datos que te estoy dando. Mi fuente me habla de un desgaste total y que ya no congeniaban como antes, cómo que se terminó la magia que en algún momento hubo”, sentenció Juan. ¿Qué dirán ellos?

EL CONTUNDENTE DIAGNÓSTICO DE MARCELA TAURO SOBRE GIANINNA MARADONA Y DANIEL OSVALDO: “ESO NO ES AMOR”

La hija de Diego Maradona le dio like en Instagram a una frase que habla del amor propio y de las relaciones que no son saludables. Como si fuera poco, dejó de seguir al exfutbolista. Daniel también eliminó de sus contactos a Gianinna. En ese confuso marco, en Intrusos debatieron sobre la relación y Marcela Tauro fue categórica.

Luego de escuchar a sus compañeras y de ver la frase que Gianinna aprobó con su like en Instagram, Tauro opinó a fondo: “Primero se tiene que querer ella. Cuando se empiece a querer, va a alejar a este tipo de gente”.

Sobre el accionar en las redes, la panelista continuó, picante: “Estoy harta de esos mensajes encriptados. Son de sobrecito de azúcar”, arrojó, durísima.