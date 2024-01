En un ida y vuelta a corazón abierto con un medio italiano, Diego Maradona Jr., el hijo de Diego Maradona, lanzó una fuerte acusación con respecto a la muerte de su padre y remarcó que “se podría haber salvado”.

Visiblemente muy triste, afirmó que el fallecimiento del astro futbolístico se podría haber evitado. “Estoy convencido de que él no debía terminar así. Para mí, lo han matado. Estoy seguro de poder decírtelo”, afirmó, antes de reflexionar sobre el responsable de la muerte de su padre.

“Estoy convencido de que él no debía terminar así. Para mí, lo han matado”.

“¿Quién? No es una tarea mía en este momento decirlo. Tengo una idea, obviamente, pero la conservo para mí. Pero estoy seguro de que mi papá podía salvarse”, cerró Diego Maradona Jr., a la espera de que la Justicia pueda determinar el motivo de la muerte del recordado exfutbolista.

DIEGO MARADONA JR. RECORDÓ SU ÚLTIMA CONVERSACIÓN CON SU PAPÁ

A dos semanas de la muerte de Diego Maradona, la investigación sobre el sorpresivo final del Diez continúa en la Justicia. A miles de kilómetros de distancia, Diego Jr. habló en la TV italiana del fallecimiento de su padre.

“Hice una videollamada con papá en la clínica y papá estaba riendo, estaba muy bien. Después, desgraciadamente, me enfermé de coronavirus y he tenido menos contacto porque yo he estado muy mal”, comenzó el hijo mayor de Maradona, en un video replicado en Los Ángeles de la Mañana.

“Incluso, a veces no pude responder a ese famoso grupo (en referencia al grupo de WhatsApp de hermanos creado por Gianinna Maradona)”, continuó Diego Jr.

Finalmente, el joven clamó por justicia y aseguró que llegará a las últimas consecuencias. “Quiero saber qué paso y, si hay algún culpable, que pague porque si hay culpables tienen que pagar. Es justo que paguen y me aseguraré en las oficinas competentes porque quiero saber la verdad”, concluyó sobre la muerte de su papá.