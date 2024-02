Gianinna Maradona recurrió a su Instagram no solo para contar que está incomunicada porque le robaron el celular. También expresó lo que más le dolió perder, en cuanto a información y recuerdos fotográficos, por no recordar sus contraseñas.

“Me robaron el celular el martes y perdí todo porque no recuerdo ninguna contraseña. ¡Ninguna!”, escribió la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe en la historia que subió a su red social.

“Lo que más me dolió es perder la estampita de mi viejo, la foto 4x4 de Benja y los stickers que tenía en la funda”, destacó Gianinna, poniendo el foco en la pérdida desde lo emotivo.

Y finalizó: “Ojalá lo vendan y les sirva más de lo que me servía a mí. Todavía estoy sin WhatsApp y sin número de teléfono”.

AL KUN AGÜERO LE DIJERON QUE GIANINNA MARADONA TIENE NUEVO NOVIO Y SORPRENDIÓ CON SU REACCIÓN

De visita por la Argentina, Sergio “Kun” Agüero asistió a la inauguración de un restaurante y no eludió preguntas.

Al exfutbolista le preguntaron por los rumores de embarazo de Sofía Calzetti y lo sorprendieron con una pregunta íntima sobre Gianinna Maradona, la madre de su hijo Benjamín Agüero.

“Aparentemente, la madre de tu hijo está de novia, no sé si pudiste saber algo”, le comentó el notero de Socios del Espectáculo a Agüero.

“¡No! No sé nada”, dijo el Kun, con una sonrisa pícara, mientras se alejaba del micrófono.

“Tajante. ‘No, no sé nada’”, le retrucó el notero. Y el exfutbolista acotó: “Te juro. No sé nada. Pero me parece bien”.

“Mientras ella está bien y Benja esté feliz, todo más que bien. No le tengo que decir con quién estar, para nada. Aparte, me llevo muy bien con ella. No tenemos ningún problema”, agregó el Kun.