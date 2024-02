Gianinna Maradona se emocionó ante la importante decisión profesional que su hijo Benjamín Agüero, que tiene 15 años, tomó con respecto a su carrera futbolística que está construyendo con total responsabilidad.

El nieto de Diego Maradona le puso fin a su etapa en las Inferiores de Tigre, donde jugó en las categorías octava y novena. Es que se incorporó a las inferiores de Independiente. Lo que puso muy feliz a su papá, Kun Agüero, ya que él surgió del club de Avellaneda. Por eso, es un ídolo para la institución.

En este contexto, la hija del Diez compartió una foto que lo muestra debutando en la cancha de Independiente. “Benja Agüero hizo su debut con la camiseta del Rojo en el amistoso ante Quilmes”, puede leerse en la foto que muestra al joven dejándolo todo en la cancha, a lo que Gianinna sumó un “te amo, hijo” junto a montón de emojis de corazones rojos en señal de cariño y orgullo.

CÓMO FUE QUE KUN AGÜERO SE OLVIDÓ A SU HIJO EN QATAR

“Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: ‘Dale, vamos. Presenté el pasaporte, todo’. Me iba con la Selección y ahí me acordé de que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llamé a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo, ja”, contó.

“Me iba con la Selección y ahí me acordé de que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llamé a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo, ja”.

“Que lindo pedalín tenía. Tomé bastante, estaba sin comer y te pega el doble. Si me pasa algo, que me pase en Qatar. Leo se enojó y me dijo que parara”, cerró, divertido, en una transmisión en vivo.