Benjamín Agüero, el hijo del Kun Agüero y Gianinna Maradona, tomó a sus 15 años una decisión que no solo cambiará su vida para siempre, sino que reafirma que desea construir una sólida carrera futbolística en el ámbito profesional. Sin dudas, va tras los pasos de su papá.

El nieto de Diego Maradona le puso fin a su etapa en las Inferiores de Tigre, donde jugó en las categorías octava y novena. ¿El motivo? Se incorporará a las inferiores de Independiente. Lo que puso muy feliz a su papá, ya que él surgió del club de Avellaneda. Por eso, es un ídolo para la institución.

De hecho, el Kun visitó el club que hoy por hoy dirige Carlitos Tévez y confirmó el dato del pase de su hijo, que ya se despidió de sus excompañeros y se está preparando para hacer carrera en el club que vio crecer a su papá. ¡Avanti!

CÓMO FUE QUE KUN AGUERO SE OLVIDÓ A SU HIJO EN QATAR

“Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: ‘Dale, vamos. Presenté el pasaporte, todo’. Me iba con la Selección y ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llamé a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo, ja”, contó.

“Que lindo pedalín tenía. Tomé bastante, estaba sin comer y te pega el doble. Si me pasa algo, que me pase en Qatar. Leo se enojó y me dijo que parara”, cerró, divertido, en una transmisión en vivo.