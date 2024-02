Luego de que tiempo atrás se rumoreara con la posibilidad de un romance entre ellos, Eugenia “la China” Suárez despejó todas las dudas sobre su vínculo con Marcos Ginocchio después de invitarlo a su vivo de Instagram.

“Chicas, dejen de decir ‘no es por ahí, Primo, no es por ahí’ porque no estamos juntos. Así que relájense. Ya lo dije 20 veces”, lanzó la China, tajante, al ver los constantes comentarios de los usuarios, tal como se pudo ver en el posteo que Pochi compartió en su cuenta de Instagram @gossipeame.

Foto: Captura de video de Instagram (@gossipeame)

“Pues, claro que no”, respondió Marcos. A lo que Eugenia le puso humor a las palabras del último campeón de Gran Hermano: “Bueno, tampoco ‘claro que no’, hijo de pu..., me hacés quedar mal a mí”.

Cabe recordar que, horas antes, Majo Martino había revelado una charla privada que mantuvo con Lauty Gram tras entrevistarlo para Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece: “Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’. Y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’”, reveló la panelista. Y cerró: “Él no lo quería decir con un micrófono abierto porque dice que la China genera un montón de noticias todo el tiempo”.

SORPRESIVA INFORMACIÓN SOBRE EL FUTURO LABORAL DE MARCOS GINOCCHIO, EL ÚLTIMO CAMPEÓN DE GRAN HERMANO

Luego del furor que fue su triunfo en Gran Hermano 2023, Marcos Ginocchio mantuvo un bajo perfil respecto a su presencia en los medios. Y fue Ángel de Brito quien sorprendió al revelar cómo encararía el último campeón del reality de Telefe su futuro laboral.

“Por ahí lo tenemos acá, pero lo digo. Capaz lo tenemos en unos días en vivo y lo cuenta él. Marcos no quiere hacer tele, no quiere hacer Gran Hermano, esto es palabra mía, no quiere estar en ningún panel”, aseguró el conductor de LAM en vivo.

“Él quiere seguir trabajando como modelo. Se está preparando para actuar, pero no quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado”, agregó, dejando en claro el deseo del joven de 24 años de incursionar en la ficción.

“No quiere hacer papelones y quiere hacer un trabajo profesional”, cerró De Brito, en referencia a Ginoccio, quien en un futuro podría hablar él mismo de su carrera en el programa de América.