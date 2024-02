En medio del feliz presente que vive desde que blanqueó su noviazgo con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña abrió su corazón y compartió un profundo posteo en el que les habla a sus seguidores sobre el particular momento que está atravesando.

“Manga de churros, ¿cómo nos trata la vida el día de hoy? Aparezco por acá para contarles que acabo de sacar la cuenta y aproximadamente, hace cinco meses y medio que no duermo en mi casa”, comenzó diciendo Flor en un posteo que subió a Instagram Stories.

Foto: RS Fotos

“Desde el 15 de septiembre que me fui, hoy va a ser la primera noche que duermo acá, después de tanto tiempo. Para mí es tan importante tener un espacio que no puedo creer lo bien que la llevé, pero siento que mi cuerpo empezó a reaccionar”, agregó, con la voz visiblemente cambiada.

Y cerró, sincera: “Mi cuerpo me empezó a decir, flaca, necesito que te acomodes. Empecé a perder la voz. Espero que durmiendo en este lugar me vuelva la voz. Igual no estoy mudada del todo, me faltan cosas, no tengo cocina, es una larga historia, pero todo va a estar bien”.

PICANTE COMENTARIO DE FLOR VIGNA SOBRE LA RELACIÓN DE NICO OCCHIATO Y FLOR JAZMÍN PEÑA

A pocas semanas de que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña blanquearan su historia de amor, Flor Vigna dio que hablar con un picante análisis de cómo fue la relación de la pareja cuando se conocieron.

“Para mí, era obvio desde que bailaban acá, desde el día uno. Yo lo dije en su momento, pero creo que es una pareja muy linda y que van a ir creciendo en el amor todo el tiempo”, contó Flor en una nota que dio a LAM, referencia a la época que Nico participaba del Bailando con la bailarina, mientras seguían de novios.

Foto: Captura (América)

En cuanto a los rumores que corrían por aquel entonces y que Vigna había visibilizado en su momento, expresó: “Y ahora ya no lo siento tanto, pero lo puedo entender. Es como que también somos muy parecidas con Flor y fuimos amigas. No es que pasó algo malo entre nosotras para que dejemos de serlo, fue simplemente la vida”.

“En su momento, era todo muy power en el show. Por ahí, (Nico) me decía algo y después pasaban otras cosas, que sé yo. Cada uno arma su historia y es parte de dar vuelta la página todos. No creo que nadie sea mala persona”, cerró, destacando a Occhiato como persona.