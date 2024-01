Luego de que todos los medios se hicieran eco de la noticia que dieron a conocer Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña al revelar que comenzaron una nueva historia de amor, Marcelo Tinelli dijo unas palabras en la pista del Bailando.

“Le mandamos un beso a Nico Occhiato que ha blanqueado con Flor Jazmín Peña. Yo lo venía sintiendo hace tiempo, como amigo de Nico, a quien le mando un beso gigante. Lo sentía. Había dejado de ir a bailar, me lo contaba mi hija Juana que me decía ‘papá, no vino más Nico Occhiato’”, comenzó diciendo el conductor, divertido, en vivo.

“Ya cuando dejás de salir con tus amigos… yo sentía que con alguien andaba, y sentía que era con Flor”, agregó. Y cerró, con unas dulces palabras para la flamante parejita: “Esta es una sensación mía, personal. Así que me encanta porque hacen muy linda pareja y los quiero mucho a los dos. Es una pareja que nació en esta pista, empezó acá”.

LA REACCIÓN DE NATI JOTA TRAS LA CONFIRMACIÓN DEL ROMANCE ENTRE NICO OCCHIATO Y FLOR JAZMÍN PEÑA

En medio de las fuertes repercusiones que despertaron Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña tras confesar al aire en Luzu TV que habían comenzado una nueva historia de amor (después de que los rumores corrieran con fuerza en los últimos días), Nati Jota dijo lo suyo en las redes.

“Mis feliciteishons a Nico y Flor. ¡Ligué un TT (Trending Topic) súper de rebote porque creo que todos sabían que lo que hacíamos al aire era show y chiste!”, comenzó diciendo la influencer en Twitter.

“Es uno de los TT’s más inofensivos que tuve así que tampoco me quejo. ¡Besos y abrazos a todo Luzu que los quiero!”, agregó la expanelista del programa que tiene a Occhiato y Jazmín Peña como figuras principales.

“Y bauticemos al 2/1/24 como el ‘Occhiaminazo’”, cerró, con humor, intentando que la fecha de la confirmación quede plasmada para todos los seguidores de la –ahora- pareja bajo este shippeo.